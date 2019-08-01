سياسي يمني: تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي متورطين في حادث عدن الإرهابي

قال المحلل السياسي اليمني وضاح عبدالقادر إن تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي متورطين في حادث عدن الإرهابي، مشيًرا إلى أن هؤلاء يمثلون خطرًا على الدولة اليمنية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن هذا الحادث بعيد كل البعد عن الإنسانية، وهي عمليات غادرة، مؤكدًا أن هناك محاولات من تيارات الإسلام السياسي لضرب تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي في اليمن ينحاز إلى الحوثيين، مؤكدًا أن التحالف القطري التركي الإيراني أصبح يمثل خطر على الأمن القومي.