وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن هذا الحادث بعيد كل البعد عن الإنسانية، وهي عمليات غادرة، مؤكدًا أن هناك محاولات من تيارات الإسلام السياسي لضرب تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي في اليمن ينحاز إلى الحوثيين، مؤكدًا أن التحالف القطري التركي الإيراني أصبح يمثل خطر على الأمن القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي يمني: تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي متورطين في حادث عدن الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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