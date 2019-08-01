جنوب السودان يرفع التأشيرة عن مواطني تنزانيا

رفعت حكومة جنوب السودان متطلبات تأشيرة الدخول عن المواطنين التنزانيين، لتعزيز التكامل الإقليمي في أقليم شرق أفريقيا.

وقال وزير الداخلية مايكل شيانقجيك في تصريح لراديو تمازج الخميس، إن التنزانيين لن يحتاجوا بعد الآن إلى تأشيرة للدخول إلى جنوب السودان، وفقاً لمعهاهدة دول شرق أفريقيا.

وأوضح شيانقجيك أن قرار حكومة جنوب السودان جاء رداً على رفع متطلبات التأشيرة عن مواطني جنوب السودان من قبل دولة تنزانيا.

Advertisements

وكشف الوزير عن خطة حكومية لرفع التأشيرة عن مواطني كينيا و يوغندا بعد اكتمال إجراءات قانونية، مبيناً أن الإجراءات القانونية مهمة لضمان عدم استغلال المجرمين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة.

وأصبح جنوب السودان العضو السادس بعد انضمامه إلى منظومة دول شرق أفريقيا في أبريل عام 2016.

منظومة دول شرق إفريقيا، هي منظمة حكومية إقليمية تضم بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا. وتهدف المنظومة إلى توسيع وتعميق التعاون بين الدول الأعضاء والتكتلات الاقتصادية الإقليمية الأخرى.