الصحة: 700 طفل في قوائم إنتظار عمليات القلب بـ "أحمد قاسم"

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن اتجاه لإضافة بنود أخرى للعلاج المجاني، فيما كشفت عن وجود 700 طفل في قائمة الإنتظار بمستشفي احمد قاسم مُصابين بأمراض القلب.
وأعلن وكيل وزارة الصحة دكتور سليمان عبدالجبار عن دعم مستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى في إطار دعم المرافق الصحية المتخصصة .
وطالب عبدالجبار في زيارته التفقدية للمستشفى اليوم (الخميس) إدارة المستشفى برفع كافة الإحتياجات والمشروعات المتبقية والأجهزة بجانب الإسعاف وشدد على ضرورة صيانة الأجهزة المتوقفة وتوفير المستهلكات الطبية.
من جانبه أكدت المدير العام لمستشفى أحمد قاسم لأمراض وجراحة القلب وزراعة الكلى دكتورة هدى حامد أن أكثر من 70% من عمليات زراعة الكلى وعمليات القلب تنفذ بالمستشفى لافتة إلى توفر عددا من القساطر مع وجود الكوادر المدربة.
وأكدت المُديرة حوجة المُستشفي إلى مبنى منفصل لعمليات القلب للأطفال وأشارت إلى وجود إثنين من إختصاصيي جراحة القلب أطفال منوهة إلى 700 طفل في قائمة الإنتظار ما يستوجب الإسراع في تشييد المبنى .
وشدد حامد على ضرورة توفير عربة إسعاف خاصة لمستشفي بصورة عاجلة.
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