إقالة وزير العدل الجزائري وتعين عبد القادر زغماتي بدلا عنه

الخليج 365:

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي أمس الأربعاء وعين النائب العام عبد القادر زغماتي بدلا عنه وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد.

وقالت الرئاسة في بيان: إن بن صالح عين زغماتي ليحل محل براهمي ”بعد استشارة السيد الوزير الأول“.

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وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها عدة مسؤولين كبار سابقين منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال قيد الاحتجاز فيما له صلة باتهامات منها ”تبديد الأموال العامة“.

وكان بوتفليقة قد استقال في الثاني من أبريل الماضي عقب احتجاجات في البلاد.

وتقلد براهمي وزارة العدل في 31 مارس عندما عين بوتفليقة حكومة جديدة قبل مدة قليلة من استقالته.