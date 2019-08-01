الرئيس الموريتاني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

الخليج 365:

أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية، لولاية مدتها 5 سنوات، وفق التلفزيون الرسمي.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا، خلال حفل التنصيب، تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد.

وحضر الحفل رؤساء 10 دول إفريقية، بالإضافة إلى رئيسا وزراء المغرب والجزائر، ووفد من عدة دول عربية وأوروبية وإفريقية.‎

ومحمد ولد الغزواني هو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وفاز ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 22 يونيو الماضي بنسبة 52%.

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ولد ولد الغزواني (63 عاما) بمدينة بومديد (وسط)، في يناير 1956.

شارك في أغسطس 2005، في انقلاب عسكري أطاح بالرئيس آنذاك معاوية ولد الطايع، وأصبح عضوا في المجلس العسكري، الذي قاد المرحلة الانتقالية.

في السادس من أغسطس 2008، شارك بجانب رفيق دربه الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد العزيز (62 عاما)، في انقلاب عسكري ثانٍ أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في موريتانيا، وهو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

تمت ترقيته في 2012 إلى رتبة فريق، وتولى، في العالم التالي، قيادة الأركان العامة للجيش.

وأصبح، في أكتوبر 2018، وزيرًا للدفاع، ثم خرج من التشكيلة الحكومية، بعد نحو أربعة أشهر، كي يتفرغ لحملته الانتخابية.