العراق: مقتل 7 من قوات الامن في هجومين مسلحين

الخليج 365:

أعلنت الشرطة العراقية، الخميس، مقتل 7 على الأقل من قوات الأمن، وإصابة 16 آخرين، ليل الأربعاء، في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وجاء إعلان الشرطة العراقية رغم أن تنظيم “الدولة الإسلامية” لم يعلن المسؤولية عن أي من الهجومين.

وقال بيان الشرطة إن 3 من أفراد قوات الحشد الشعبي شبه العسكرية وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومترا شمالي بغداد في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

كما قال مصدر في قوات الأمن الداخلي المعروفة باسم (الأسايش) التابعة لحكومة إقليم كردستان، ذي الحكم الذاتي، إن هجوما منفصلا بقذيفة هاون استهدف القوات الكردية في قرية كوله ‌جوی بقضاء كلار بمحافظة السليمانية عند منتصف الليل.

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واعترف بأن الهجوم أدى لمقتل اثنين من قوات الأسايش وإصابة 14 آخرين، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وتنضوي تحت لواء قوات الحشد الشعبي فصائل شيعية معظمها مدعومة من إيران وهي تابعة من الناحية الرسمية لرئيس الوزراء.

كما تعتبر قوات “الأسايش” قوات حفظ أمن رسمية في إقليم كردستان.

وسبق أن أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 انتصاره على تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي كان يسيطر على ثلث أراضي العراق، لكنه بين حين وآخر يقول إنه اكتشف خلايا وجيوبا لمقاتلين من التنظيم.