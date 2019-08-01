الخليج 365: استشهد 4 مدنيين بينهم طفلة وامرأة وأصيب 25 آخرون جرّاء قصف الجماعات المسلحة لمدينة حلب. القصف طاول أحياء حلب الجديدة والحمدانية وصولاً إلى سيف الدولة والزبدية فيما شهد حيّ الخالدية سقوط جرحى جرّاء استهداف المدنيين في الحي من قبل قناصي جبهة النصرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر شهداء جريحى بقذائف أطلقتها جبهة النصرة على أحياء حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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