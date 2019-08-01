تحطم مقاتلة أمريكية بولاية كاليفورنيا

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الخليج 365:
أعلن مسؤول عسكري أمريكي عن تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في ولاية كاليفورنيا.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة “رويترز”، أن طائرة من نوع “F/A-18E” تحطمت بالقرب من منطقة “ديث فالي” (وادي الموت) شرق الولاية.
ولم يكشف المسؤول عن مزيد من التفاصيل حول الحادث.
كما لم تتمكن “رويترز” من الحصول على تعليقات وزارة الدفاع الأمريكية على الفور.
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