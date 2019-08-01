والي النيل الابيض المكلف “الطريفي” يدعم مشروعات التنمية بالولاية…

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الخليج 365:
أكد والي النيل الأبيض المكلف، اللواء الركن حيدر علي الطريفي، اهتمامه الكبير بمشروعات التنمية والخدمات بالولاية، وافتتح الوالي صباح أمس بمحلية الجبلين مدرسة قرية الامتداد الثانوية المشتركة بمحلية الجبلين التي تم تشييدها بواسطة شركة بشائر لخطوط أنابيب البترول ووقوفه على برامج القافلة الطبية بمستشفى الجبلين التي سيرتها شركة بشائر لخطوط أنابيب البترول لمواطني المحلية وتفقده سير العمل بمحطة مياه المخاليف المدمجة التي تنفذها منظمة ادرا والتي سيكتمل العمل بها في الأسبوع الأول من أغسطس، فيما أشار مدير هيئة مياه الشرب بالولاية المهندس الفاتح عثمان الخليفة، لجهود إدارته في إنفاذ عدد من محطات المياه بالولاية، وقال إن العمل بمحطة مياه المخاليف التي تنفذها منظمة ادرا شارف على الانتهاء، مؤكداً أن جملة إنتاج هذه المحطة من المياه أكثر من ثلاثة آلاف متر مكعب ويعالج مشكلة مياه الشرب الصحية والنقية لأكثر من ست عشرة قرية.
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