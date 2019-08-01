النيابة تأمر بالإفراج عن عبدالرحيم محمد حسين والي الخرطوم السابق..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجهت النيابة بإخلاء سبيل والي الخرطوم الأسبق عبدالرحيم محمد حسين المعتقل مع رموز النظام السابق من المسؤولين والسياسيين بسجن كوبر.

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