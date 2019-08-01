قرار بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : .أصدر المجلس العسكري السوداني ،يوم الخميس، قراراً بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركز

.وجرى طبقاً للقرار تعيين بروفيسور بدرالدين عبد الرحيم ابراهيم والمعتصم عبدالله الفكي نائبين لمحافظ بنك السودان المركزي

.وفي وقت سابق تولى بدرالدين عبدالرحيم منصب مدير وحدة التمويل الاصغر التابعة للمركزي فيما تولى المعتصم عبدالله إدارة السياسات والبحوث.

وفكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر الفريق عبد الفتاح البرهان، في مايو المنصرم قرارًا بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، محافظًا للبنك المركزي.

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