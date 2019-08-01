المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وخلال الاجتماع، تبادل السفير زلماي خليل زاد النتائج بعد الجولة السابعة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة والتزاماته الأخيرة في كابول.
وبالتقدم الذي تم إحرازه في المحادثات ومؤتمر السلام الأفغاني الداخلي في الدوحة والذي اتفق فيه جميع المشاركين على خريطة طريق أساسية.
وقد لوحظ أن الحوار بين الأفغان في نهاية المطاف سيكون أمرًا حيويًا للتوصل إلى اتفاق تصبح فيه أفغانستان دولة مستقرة وهادئة ومزدهرة.
وتم التأكيد أيضا على أن دفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام يظل مسؤولية مشتركة.
قال شاه محمود قريشي: "أن باكستان ستواصل أداء دورها الداعم لتحقيق تقدم سلس وتحقيق نتائج ناجحة لجهود السلام هذه".
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