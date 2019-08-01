رئيس الوزراء الباكستاني ينتقد مذكرة بشأن حرية الصحافة

انتقدت هيئة مراقبة الإعلام العالمية "مراسلون بلا حدود"، رئيس وزراء باكستان عمران خان لرفضه مسألة القيود المفروضة على وسائل الإعلام في البلاد.

و قال خان خلال زيارته للولايات المتحدة: "أن الحديث عن القيود المفروضة على حرية الصحافة في باكستان كان "مزحة".

زعمت مراسلون بلا حدود أنه من "الفحش" أن يقول خان إن حرية الصحافة كانت مزدهرة في باكستان.

وحث خان على "السماح للصحفيين الباكستانيين بممارسة مهنتهم في أمان تام واستقلال تام".

وأضاف: "أن مصداقية الدولة الباكستانية والديمقراطية في خطر".

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في وقت سابق من شهر يوليو، شنت الحكومة هجومًا عنيفًا على الصحافة، حيث ربطت التغطية الحرجة بـ "الخيانة" المحتملة.

وفي يوليو أيضًا، تم قطع بث عدد من القنوات التلفزيونية الخاصة بعد عرض مؤتمر صحفي مع مريم نواز ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.

وفي السنوات الأخيرة، تقلصت مساحة المعارضة حيث أعلنت الحكومة حملة على الشبكات الاجتماعية وبيوت الإعلام التقليدية تشجب ضغوط السلطات التي يقولون إنها أدت إلى انتشار الرقابة الذاتية على نطاق واسع.

