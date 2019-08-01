الهند تدرس اقتراح باكستان بشأن الوصول القنصلي إلى كولبهوشان جادهاف

وصرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية "رافيش كومار" لوسائل الإعلام في نيودلهي بعد ظهر اليوم أن الاقتراح يجري تقييمه في ضوء حكم محكمة العدل الدولية.
وقال إن الهند ستحافظ على التواصل مع باكستان في هذا الشأن من خلال القنوات الدبلوماسية.
وحول المبيعات العسكرية الأمريكية لباكستان، قال المتحدث إن الهند قد بحثت الأمر مع السفير الأمريكي في دلهي، وكذلك مع الحكومة الأمريكية في واشنطن من خلال السفير الهندي.
وأعربت نيودلهي عن قلقها البالغ إزاء المساعدات العسكرية الأمريكية لباكستان.
وقال السيد كومار إن الجانب الأمريكي أخبر أن البيع المقترح لا يشير إلى أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في الحفاظ على تجميد المساعدات العسكرية لباكستان.
وأضاف: "أن الولايات المتحدة صرحت علنًا أن البيع المقترح يهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من مواصلة خدمات الدعم الفني واللوجستي للمساعدة في الإشراف على عمليات الطائرات F-16 الموجودة في مخزون باكستان".
وردًا على استفسار حول تقارير عن اعتقال نائب رئيس جزر المالديف السابق أحمد أديب عبد الغفور في الهند، قال السيد كومار إن هناك نقاط دخول محددة يُسمح للأجانب بدخولها إلى البلاد.
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