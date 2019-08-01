نتنياهو: إسرائيل ستواصل القتال ضد إيران وحزب الله

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة ألقاها في المراسم الرسمية التي أقيمت لإحياء ذكرى زئيف جابوتينسكي في جبل هرتصل بأورشليم: "ندافع عن أنفسنا باستمرار".
وأوضح: نقاتل على الجبهتين الشمالية والجنوبية، ونتحرك ضد إيران، وحزب الله هذا هو الحائط الحديدي".
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