دول عدم الإنحياز تطالب بدعم جهود التفاوض بين "العسكري" و "التغيير"

أكد وزراء دول عدم الإنحياز اهمية دعم الجهود التي تبذلها الوساطة الأفريقية للإتفاق وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية توطئة لتوقيع الإتفاق النهائي الشامل الذي يمهد لتشكيل مؤسسات السلطة الإنتقالية.

وشارك وفد السودان في الاجتماعات التي إختتمت أعمالها بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس مطلع الاسبوع.

وعبرت مصادر دبلوماسية بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) في الوثيقة الختامية للإجتماع لدعم حركة عدم الإنحياز للإتفاق السياسي الذي وقع بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مع تأكيد الإجتماع على دعم جهود الوساطة الأفريقية.

وفي السياق أكد نائب وزير الخارجية الفنزويلي للشؤون الأفريقية يوري بومنتال، ترحيب حكومة بلاده بالإتفاق السياسي بالسودان ودعمها له.

وأعرب عن أمنياته بتحقيق الشعب السوداني كامل الإستقرار والسلام.