تظاهرات بالسودان للمطالبة بالقصاص لمقتل المحتجين

خرج الآلاف من السودانيين في تظاهرات حاشدة اليوم الخميس تلبية لدعوة قوى اعلان الحرية والتغيير لتسيير مواكب مليونية (القصاص العادل) للشهداء الذين سقطوا في الثورة السودانية منذ اندلاعها في التاسع عشر من ديسمبر الماضي.

إلى ذلك تلتئم مساء اليوم جلسة المفاوضات الاولى بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير بقاعة الصداقة بالخرطوم للبدء في التفاوض حول الاعلان الدستوري.

في غضون ذلك توقعت قيادات بارزة لقوى التغيير في مؤتمر صحفي التوافق بشكل عاجل على الاعلان الدستوري، وسط توقعات بالتوقيع على الاتفاق النهائي خلال ساعات.

ورصد (اخبار الخليج 365) خروج الجماهير في عدد من ولايات السودان، ابرزها حلفا ودنقلا وعبري شمالا، وبورتسودان وكسلا والقضارف شرقي البلاد، كما خرجت مدن الوسط سنار ودمدني، إلى الابيض غربا.

وشهدت العاصمة الخرطوم مواكب حاشدة في مدنها الثلاث (الخرطوم، بحري، امدرمان)، وردد المتظاهرين هتافات تطالب بالقصاص للشهداء.