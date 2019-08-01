التغيير: اتفقنا على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها إجرائية فقط

أعلن القيادي في “قوى الحرية والتغيير”، ساطع الحاج، اليوم “الخميس”، إن اللجنة الفنية المشتركة مع المجلس العسكري اتفقت على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي.

وقال ساطع في مؤتمر صحفي بمركز طيبة، إنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور”، مشيراً الى أن المجلس التشريعي يتمتع بسلطة تعيين رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون 67% من قوى الحرية والتغيير و33% من القوى التي ساهمت في الثورة.

وأبان أنه في حال شغور منصب رئيس مجلس السيادة يتم اختياره من المدنيين إذا كان مدنياً وإذا كان عسكرياً يختاره القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف: “اتفقنا على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها إجرائية فقط”، وأشار الى إنه تمت مناقشة تبعية قوات الدعم السريع، وستخضع لمزيد من التفاوض.