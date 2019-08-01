روحاني: إيران مستعدة للأسوأ وتتوقع معركة صعبة في ملف الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم، إن إيران مستعدة للأسوأ في جهود إنقاذ الاتفاق النووي وتتوقع معركة صعبة لكنها ستنتصر، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية".

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