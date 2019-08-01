"هيئة محامي دارفور" تتقصى في أحداث "الأبيض"

أعلنت هيئة محامي دارفور، يوم الخميس، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول مجزرة طلاب المدارس بالأبيض.
وسقط 6 شهداء بالرصاص الحي في تظاهرة لطلاب مدينة الأبيض منتصف الأسبوع الجاري، وذلك أثناء احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية والمناداة بالحكم المدني.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أن عضوية اللجنة ستنتقل إلى مدينة الأبيض لمزاولة أعمالها، مهيبة بالجهات الرسمية والأهالي معاونتها لإكمال مهامها.
وكانت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري أعلنت توقيف 7 من أفراد قوات الدعم السريع بتهمة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.
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