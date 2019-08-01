بومبيو يدافع عن الحوار مع كوريا الشمالية عقب إطلاقها لصواريخ مجدداً

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إلى مواصلة الحوار مع كوريا الشمالية، بعد أن اختبر النظام الشيوعي الأربعاء، نظاماً جديداً لمنصات إطلاق الصواريخ.

وصرح بومبيو خلال مؤتمر صحفي في بانكوك في إطار قمة وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاء خارجيين "نحن مستعدون لمواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية".

وقال وزير الخارجية إنه "متفائل" بخصوص استئناف بلاده وبيونغ يانغ الاتصالات قريباً، رغم أنه لم يحدد موعداً، عندما سُئل عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وهو الثاني في أقل من أسبوع.

وتعد هذه أول اختبارات عسكرية تجريها بيونغ يانغ بعد القمة التاريخية التي جمعت زعيمها، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو على الحدود بين الكوريتين.