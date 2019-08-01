بومبيو يدافع عن الحوار مع كوريا الشمالية عقب إطلاقها لصواريخ مجدداً

وقال وزير الخارجية إنه "متفائل" بخصوص استئناف بلاده وبيونغ يانغ الاتصالات قريباً، رغم أنه لم يحدد موعداً، عندما سُئل عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء، وهو الثاني في أقل من أسبوع.
وتعد هذه أول اختبارات عسكرية تجريها بيونغ يانغ بعد القمة التاريخية التي جمعت زعيمها، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو على الحدود بين الكوريتين.
وتم تفسير هذه الاختبارات الباليستية على أنها رد فعل على المناورات العسكرية المقرر إجراؤها في الشهر المقبل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
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