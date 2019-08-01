السعودية تتحرى هلال ذي الحجة.. والفلك يقول كلمته

تتحرى المملكة العربية السعودية ، مساء اليوم الخميس، هلال شهر ذي الحجة لتحديد غرة شهر الحج وموعد عيد الأضحى المبارك.

ودعت المحكمة العليا السعودية في بيان "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس".

وقالت إنها "ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وفي وقت سابق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.

ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس المقبل.