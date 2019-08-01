

نظم مركز دراسات السلام والتنمية وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر بولاية شمال دارفور، اليوم بقاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة المنبر التشبيكي الثاني الذي ضم المجموعة الجوهرية الخاصة بمشروع أجندات المرأة في الأمن والسلام. نظم مركز دراسات السلام والتنمية وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر بولاية شمال دارفور، اليوم بقاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة المنبر التشبيكي الثاني الذي ضم المجموعة الجوهرية الخاصة بمشروع أجندات المرأة في الأمن والسلام. وقال مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة الفاشر الدكتور صالح النور إن المشروع يهدف لمكافحة العنف ضد المرأة عبر المحاور الأربعة للقرار الأممي "١٣٢٥"، وذلك بالشراكة بين مركز دراسات السلام والتنمية وحقوق الإنسان بجامعة الفاشر ومعهد الدراسات والبحوث الإنمائية بجامعة الخرطوم وبدعم من السفارة النرويجية. وخلص المنبر التشبيكي إلى اختيار مجتمع منطقة كفوت بوحدة كورما الإدارية بمحلية الفاشر لتكوين آلية تنسيقية لبدء تنفيذ الوثبة الأولى من المشروع .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منبر تشبيكي لمكافحة العنف ضد المرأة بالفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.