محمد الغزواني يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا لموريتانيا

أدى الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس، اليمين الدستورية، رئيسًا للبلاد، بعد انتخابه، في شهر يونيو الماضي، بنسبة 52%، ليكون بذلك عاشر رئيس يحكم موريتانيا منذ استقلالها.

ويتضمن القسم الرئاسي في موريتانيا، حماية وحدة الوطن وحوزته الترابية، وعدم تعديل أو دعم أي مبادرة لتعديل المواد الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.

وتعهد ولد الغزواني في كلمته بعد التنصيب، أن يكون رئيسًا للجميع، واعدًا بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال القضاء على الفوارق الاجتماعية ومظاهر التخلف، والعمل على مرتكزات الدولة، وإطلاق نهضة تراعي الجوانب الاقتصادية، والنهوض بالتعليم والقضاء على البطالة.

وتعهد ولد الغزواني بخلق مناخ سياسي ملائم، من خلال تعزيز قنوات التواصل مع المعارضة، والأحزاب الممثلة في البرلمان، وأن يكون منفتحًا على كافة الطيف السياسي في البلاد.

وشكر ولد الغزواني، الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز، على عمله وانجازاته للبلاد طيلة عشر سنوات قضاها في الحكم، معتبرًا أن التاريخ سيحفظ له ماقدمه لموريتانيا.

وحضر حفل تنصيب ولد الغزواني، أحد عشر رئيسًا من قارة أفريقيا، بالإضافة لعدد من رؤساء الحكومات، والفود العربية والأوروبية، بالإضافة إلى الصين والولايات المتحدة.