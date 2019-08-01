مواعيد مباريات دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد أيام من إجراء قرعة البطولة بالمغرب. أقيمت، مساء السبت الماضي، قرعة دور الـ32 من البطولة العربية للأندية الأبطال ”كأس محمد السادس“، في مدينة الدار البيضاء في المغرب. وجاءت القرعة كالتالي: النجم الساحلي التونسي × شباب الأردن الجيش السوري × نواذيبو الموريتاني الوداد البيضاوي المغربي ×المريخ السوداني الإسماعيلي المصري × أهلي بنغازي الليبي الجزيرة الإماراتي × النصر العماني الوصل الإماراتي × الهلال السوداني الاتحاد السكندري × العربي الكويتي Advertisements أولمبيك أسفي المغربي × المتأهل من المجموعة A الترجي التونسي × النجمة اللبناني مولودية الجزائر × ظفار العماني الشرطة العراقي × الكويت الكويتي الرجاء البيضاوي المغربي × هلال القدس الفلسطيني الشباب السعودي × المتأهل من التصفيات B شباب قسنطينة الجزائري × المحرق البحريني العهد اللبناني × اتحاد جدة السعودي

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