وقال وزير الخارجية دومينيك راب، خلال زيارة إلى بانكوك: ”لن نقايض، إذا احتجز أشخاص أو دول ناقلة ترفع علم بريطانيا بشكل غير قانوني، فإنه يتعين الالتزام بحكم القانون وحكم القانون الدولي“.
وأضاف: ”لن نقايض سفينة احتجزت بشكل قانوني، بسفينة احتجزت بشكل غير قانوني، هذه ليست الطريقة التي ستخرج بها إيران من عزلتها“.
وتابع قائلًا: ”لذا أخشى أنه لا يوجد أي شكل من المقايضة أو المساومة أو ربط مطروح على الطاولة“.
وتصاعدت التوترات، بين إيران وبريطانيا، منذ سيطرت قوات إيرانية خاصة على ناقلة ترفع العلم البريطاني الشهر الماضي.
وجاء ذلك، بعد احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، بتهمة انتهاك عقوبات على سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا: لن يكون هناك تبادل للناقلتين مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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