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إحباط تفجير انتحاري ضد مطار قرطاج الدولي في تونس

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كشف وزير الداخلية التونسية، هشام الفوراتي، بأن القوات الأمنية تمكنت من إحباط مخطط انتحاري كان يستهدف مطار قرطاج الدولي، وعدة منشآت حيوية في البلاد.

وقال الوزير في تصريح لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن الوحدات الأمنية التونسية تمكنت أيضًا من إيقاف عدة أشخاص متورطين في العمليات الانتحارية التي استهدفت شارع الحبيب بورقيبة والقرجاني بالعاصمة تونس، ومنطقة حي الانطلاقة، نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد وزير الداخلية، أن الوضع الأمني مستقر، داعيًا إلى المزيد من اليقظة.

وشهدت العاصمة تونس نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تفجيرات انتحارية متتالية، استهدفت دورية أمنية ومقر وحدة مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، إضافة إلى إقدام متطرف على تفجير نفسه بعد أن حاصرته قوات الأمن في منطقة حي الانطلاقة غربي العاصمة.

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