وأضاف شاهين: ”لقد تم الوصول إلى المرحلة الأخيرة من محادثات السلام، ونأمل أن نتفق على كيف ومتى ستغادر الولايات المتحدة أفغانستان، في جلسة مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع المقبل“.
وأشار إلى استمرار محادثات مكثفة بين الجانبين، مبينًا أنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية لإنهاء العنف والصراعات.
وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص في أفغانستان زلماي خليل زاد، في تغريدة بحسابه على ”تويتر“، أمس الأربعاء: ”أن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق مع طالبان“.
وأضاف: ”إذا قامت طالبان بدورها في الدوحة، فإننا سنقوم بدورنا أيضًا. حتى نتمكن من إبرام الصفقة التي نعمل عليها منذ شهور“.
وذكرت تقارير صحفية، أمس الأربعاء، الحكومة الأفغانية عيّنت فريقًا للتفاوض المباشر مع حركة طالبان بناء على توقعات بأن واشنطن على أعتاب الاتفاق على سحب القوات بعد حرب مستمرة منذ 18 عامًا؛ لتلبي بذلك الشرط المسبق للحركة لإجراء محادثات مع كابول.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان ترجّح التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.