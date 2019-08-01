تجمع المهنيين يُطالب المجلس العسكري بحماية مليونية القصاص….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب تجمع المهنيين بالقبض الفوري على الجناة في مذبحة الأبيض لجهة أنهم معلومون للجميع ووثقتهم الكاميرات، واعتبر تشكيل لجنة تحقيق من قبل والي شمال كردفان بشأن الحادثة تسويفاً وتضييعاً للحقائق المعلومة.
وطالب الناطق الرسمي لتجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء)، السلطات الأمنية والمجلس العسكري بحماية تظاهرات الغد “مليونية القصاص للشهداء” المعلنة، وحمل المجلس العسكري مسؤولية وقوع أي تجاوزات قد تحدث في مليونية الخميس.
وقال التاج إن اللجنة الفنية المشتركة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تعمل على (توضيب وغربلة) الوثيقة الدستورية تمهيداً لاستئناف المفاوضات حولها، وتوقع بدء التفاوض المباشر حول الوثيقة الدستورية غداً اليوم “الخميس”.
ووصف إسماعيل التاج، موقف الحزب الشيوعي الرافض للمشاركة في مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية بالعادي، وقال إنه يتناسب مع موقف عدد من الأحزاب داخل تحالف قوى الحرية والتغيير التي أعلنت عدم المشاركة في الفترة الانتقالية، وقال: “موقف الحزب لا يعتبر شقاً للصف ولن يكون كذلك”.
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