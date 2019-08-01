قيادي بالحرية والتغيير يعلن عن تطابق الرؤى حول الوثيقة الدستورية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، وجود تطابق في الرؤى بين التحالف والمجلس العسكري الانتقالي حول الوثيقة الدستورية، وقال إنه تم الاتفاق على المسائل الأساسية في الوثيقة الدستورية التي سيجري النقاش حولها مساء الخميس.

وأوضح الحاج في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أنه تم الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي، مشيراً إلى الاتفاق أيضاً على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها إجرائية فقط.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة تبعية قوات الدعم السريع، على أن يخضع الأمر لمزيد من التفاوض، لافتاً إلى أن اللجان الفنية المشتركة بين الطرفين حسمت الكثير من النقاط.

وكشف عن وجود محاولات لإقناع الحزب الشيوعي بالتراجع عن قرار الانسحاب من التفاوض ورفض المشاركة في مؤسسات الانتقال.

وأكد الحاج أن مجلس السيادة سيشهد تمثيلاً منصفاً للمرأة، كما ستمثل فيه كل الأقاليم.

وقال إن مسيرة مليونية “القصاص العادل” المقررة الخميس قائمة في موعدها، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

ومن جهته، كشف القيادي بقوى إعلان الحرية التغيير مدني عباس مدني، عن تلقيهم معلومات مؤكدة تفيد بأن جهات لم يسمها، تسعى لاستخدام العنف والاعتداء على عسكريين ومدنيين خلال تظاهرات الخميس.

ودعا الأجهزة الأمنية لممارسة مهامها في حفظ الأمن وحماية المظاهرات السلمية.