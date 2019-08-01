الدوري الممتاز يعود لنظامه التقليدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، العودة للنظام التقليدي لمسابقة الدوري الممتاز والتخلى عن نظام دوري المجموعتين الذي طبقه في الموسمين الماضيين، كما حدد عدد الفرق الهابطة من الممتاز للدوري الوسيط وهي ثلاثة فرق.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد أ.د.كمال شداد “ستلعب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد، بنظامها المعروف، وهو برمجة موحدة لجميع الفرق، على أساس دوري من مرحلتين”.

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وأضاف رئيس اتحاد الكرة السوداني “مجلس الإدارة أيضاً حدد ثلاثة فرق ستهبط من الممتاز للدوري الوسيط، ما يعني عودة عدد فرق الدوري الممتاز إلى 16 في الموسم المقبل”.

وقرر المجلس، التشدد في مراقبة دخل المباريات، وذلك بعد أن أثبتت تقارير مالية، انخفاض دخل مباريات الدوري الممتاز بشكل ملحوظ في السنوات السابقة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتمع الأربعاء، بمقر الاتحاد وترأسه شداد، وأجاز لائحتين فقط، هما الدوري الممتاز واللائحة المالية.