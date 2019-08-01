الرجال يتهافتون على مستحضرات التجميل..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ذكرت شركة يوجوف للأبحاث، أن رجلا من بين كل 20 رجلا يستخدم مستحضرات التجميل بانتظام في بريطانيا، مشيرة إلى أن السوق تزدهر، مدللة على حديثها بنجاح شركة لمستحضرات التجميل للرجال في رواج كبير بعد شهرين فقط من تأسيسها.

وأسس دانيال جاري شركة “وور بينت” لمستحضرات تجميل الرجال، بعد أن تعرض للتنمر في المدرسة واستعان بمستحضرات تجميل شقيقته لاستعادة ثقته في نفسه.

وتعرض الشركة منتجات تتراوح بين كريم الأساس للبشرة وأحمر الخدود ومستحضرات تعطي البشرة اللون البرونزي، وتأسست في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وتزدهر أعمالها حتى الآن.

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وقال جاري: “كانت رحلة رائعة بالنسبة لنا، نعمل منذ 7 أشهر وبعنا كل منتجاتنا بعد شهرين فقط، أعتقد أن هذا يُظهر حجم الطلب في هذه السوق الآن”.

وتقول شركة “وور بينت” إنها حققت نموا في المبيعات الشهرية بنسبة 36%، ومن ناحية أخرى تخصص متاجر مستحضرات التجميل مثل “تيلت” مساحات أكبر لعرض مستحضرات للرجال.