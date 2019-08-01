بالصورة .. بعد 4 علاقات فاشلة و221 موعدا غراميا .. بريطانية تتزوج كلبا على الهواء.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حفلات الزفاف ليست دائما تقليدية، فهناك حفلات زفاف للزواج من الروبوتات والأشباح وغيرها، وقد أثارت امرأة بريطانية ضجة مؤخرا عندما تزوجت من كلبها على الهواء مباشرة في برنامج تليفزيوني شهير.

ظهرت “إليزابيت هواد” في برنامج “ذا مورنينج” لتخبر الجمهور أن علاقاتها انتهت مع الرجال وتشعر بالسعادة للعثور على حبها الحقيقي، وهو كلب جولدن يُعرف باسم “لوجان”.

زواج امرأة من دمية «زومبي» في حفل زفاف مخيف (فيديو وصور)

وأخبرت هواد المذيعين بأنها قررت الزواج من كلبها بعد أربع علاقات فاشلة و221 موعدا غراميا بعدما أنقذ حياتها مثلما انقذت حياته.

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وتحدثت بعد ذلك عن خطتها للزواج من لوجان، لكن سرعان ما أثارت الكثير من الجدل والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما بارك أحد طاقم التليفزيون الزواج وشوهد آخر يحمل الخاتم بينما يمشي أحد المضيفين مع العروس إلى المذبح، وبعد تبادل الخاتم وسوار، تبادلت العروس النذور ثم قبلت الكلب.

وبينما يعتقد محبو الكلاب أنه يمكنهم قضاء حياتهم مع حيواناتهم الأليفة إلا أنهم يعتقدون أنه من المضحك الزواج بكلب بالفعل، في حين استهزأ آخرون ووجدوا أن السيدة بحاجة إلى مساعدة طبية، لكن تم توجيه الكثير من الانتقادات إلى القناة التليفزيونية.