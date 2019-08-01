عاجل.. الفيصل الأردني يخاطب الفيفا بخصوص لاعبه شهاب بن فرج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت مصادر موثوقة لـ”سودانا فوق ” إنّ نادي الفيصل الأردني خاطب امس ”الأربعاء” الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا موضحا رفضه إرسال بطاقة النقل الدولية للاعب التونسي شهاب بن فرج.

وكشف النادي في الخطاب الذي ارسل للفيفا عن طريق الاتحاد الأردني ان عقد لاعبه بن فرج ينتهي في ٣٠ أكتوبر وأن اللاعب طلب من إدارة النادي الذهاب الي بلاده لقضاء اجازه العيد لكنه لم يعد مرة اخري

وفي العشرين من يوليو الجاري، بصم شهاب بن فرج في كشف الهلال لمدة عامٍ بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، لكّن النادي لم يرفق اسم اللاعب في الكشف الأفريقي لعدم حصوله على بطاقة النقل الدولية.