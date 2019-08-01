قرار بتعيين نائبين لمحافظ البنك المركزي



أصدر المجلس العسكري الإنتقالي اليوم قراراً بتعيين كل من بروفيسور بدرالدين عبدالرحيم ابراهيم والسيد المعتصم عبدالله الفكي نائبين لمحافظ بنك السودان المركزي . أصدر المجلس العسكري الإنتقالي اليوم قراراً بتعيين كل من بروفيسور بدرالدين عبدالرحيم ابراهيم والسيد المعتصم عبدالله الفكي نائبين لمحافظ بنك السودان المركزي . بروفيسور بدرالدين كان يشغل منصب مدير وحدة التمويل الاصغر بالبنك المركزي فيما يشغل المعتصم عبدالله الفكي منصب مدير عام السياسات والبحوث ببنك السودان المركزي .



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