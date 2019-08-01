السعودية تتهم إيران بالوقوف وراء هجمات عدن

وألقى المبعوث محمد بن سعيد الجابر، في حسابه على موقع "تويتر"، باللوم على إيران في هجوم منفصل على مركز للشرطة في المدينة الساحلية الجنوبية.
وقال الجابر: "الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان".
وارتفعت حصيلة ضحايا هجوم بسيارة مفخخة، اليوم الخميس، استهدف مركزا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن إلى 26 قتيلا وجريحا.
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