الفيفا يطلب من الاتحاد السوداني إجراء كشف طبي للاعب سيف تيري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ابدي الاتحاد الدولي لكرة القدم اهتماما كبيرا بقضية لاعب المريخ سيف تيري الذي كان محتجزا لدي السلطات وأطلق سراحه بالأمس وخاطب

الفيفا الاتحاد السوداني مطالبا بضرورة إجراء فحص طبي شامل للاعب بعد خروجه من السجن وقالت مصادر ل (سودانا فوق) ان الفيفا وجه سؤال مباشر لاتحاد الكرة عن عدالة القضاء السوداني في ظل هذه الظروف

وكان لاعب المريخ تيري قد احتجز لدي السلطات بعد الأحداث الأخيرة