شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

موقف واحد سار عليه نظام الرئيس المخلوع والمجلس العسكرى الذى اطاح به ، هذا الموقف هو اعلان مناصرة ال سعود فى عدوانهم الغاشم على اليمن ومايرتبط بذلك من ملفات كالعلاقة مع ايران ومحور المقاومة ككل ، اذ ان الخلف سار على نفس ما مضى عليه السلف حيث واصل البرهان وحميدتى (وهما على راس السلطة) ما كانا يفعلانه وهما مرؤسان للمخلوع ونظامه فاستمر تفويج الجند الي اليمن ظلما وعدوانا وفى هذا الامر كان برهان و حميدتى شر خلف لشر سلف ، واستمرت الرياض تحتقر الماضى والحاضر فلم تسهم فى حل الازمات التى جابهت الحكومتين سواء فى عهد البشير او برهان ، وبالذات الرئيس المخلوع وكانها ارادت تركه ليواجه مصيره وغضب شعبه فلم يعطوه شيئا مما وعدوه به حتى ضاق الخناق عليه ولقى مصيره ، وجاء العهد الجديد الذى لم يغير شيئا لكن السعودية لم تكن مستعدة لانقاذه ولو فعلت مع البشير والبرهان معا ربع مافعلته مع السيسى مثلا لما سقط الاول ولما واجه الثانى مشكلة اصلا لكنها السعودية التى تريد ان تفعل فى بلادنا ماتشاء وان يفعل الناس ماتريد هى بلا نقاش .

حاولت السعودية القول اكثر من مرة انها داعمة للشعب السودانى وانها تقف معه لتجاوز ازماته لنسمع انها اودعت ٢٥٠ مليون دولار فى البنك المركزى او انها قدمت اسعافا سريعا لانقاذ الموسم الزراعى من الفشل ولكن كل ذلك لايرقى الي مستوى توقعات السودانيين في السعودية التى قدموا لها كل ماعندهم ولم تقابل ذلك الا بقليل من العطاء لايعدو ان يكون عطية مزين لاقيمة لها ولاتذكر ضمن الاعطيات .

ادناه نص الخبر الذى يفاخر به الاعلام السعودى وكانه قدم للسودان شيئا ذا بال.

يقول الخبر :

أودعت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، مبلغ 937.5 مليون ريال سعودي (250 مليون دولار) لحساب البنك المركزي السوداني، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بهدف دعم اقتصاد السودان.

وقالت وزارة المالية السعودية في بيان الثلاثاء: “إن السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي”.

وقالت وزارة المالية السعودية: “إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أبريل/نيسان الماضي تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار أمريكي مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق التي تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وأكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي، في تصريح له خلال مايو/أيار الماضي، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفا أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني؛ ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للسودانيين.