لجنة توافقية لحماية الموسم الزراعي بشمال دارفور

أكد رئيس لجنة حماية الموسم الزراعي بولاية شمال دارفور المهندس عبد الله عبد اللطيف مدير إدارة القطاع المطري بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية اهتمام لجنته بحماية الموسم الزراعي من التعديات التي تطرأ بين المزارعين والرعاة أثناء الموسم بمختلف المناطق.
وقال إن لجنته أعدت خطة طموحة لحماية الموسم في وقت مبكر قبل حدوث أية مشكلة وفق محاور محددة تتمثل في فتح المسارات والمراحيل بمختلف المناطق بجانب الطواف على المحليات بهدف التنسيق مع لجان حماية الموسم الزراعي والوقوف ميدانيا على طبيعة المشكلات بين المزارعين والرعاة توطئة لإيجاد حلول ناجعة لها.
وأشار في هذا الصدد أنه تم تشكيل لجنة توافقية لحماية الموسم الزراعي بالمنطقة
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