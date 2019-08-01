رئيس المجلس العسكرى: سقوط قتلى فى الأبيض غير مقبول

قال رئيس المجلس العسكرى السوداني الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إنه ينبغى إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج فى مدينة الأبيض.
وأضاف البرهان، أن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".
وأضاف البرهان، أن "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".
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