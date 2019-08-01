كباشي: استئناف التفاوض بين العسكري والتغيير اليوم



تستأنف مساء اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا بالخرطوم بشأن الوثيقة الدستورية. تستأنف مساء اليوم المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بفندق كورنثيا بالخرطوم بشأن الوثيقة الدستورية. أعلن ذلك الفريق أول شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي حسب وكالة الأنباء السودانية" سونا ".



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