مقتل نجل بن لادن يعيد الذاكرة لدعم قطر للقاعدة (تقرير)

أعاد أبناء مقتل نجل بن لادن حمزة والذي يعتقد عمره يصل الى 30 عاما واشتهر في وقت سابق بالتحريض على تنفيذ هجمات ضد مصالح امريكا.

وكانت وسائل اعلام امريكية اعلنت خلال اليومين الماضيين وفقا لمعلومات استخبارية اعلنت عن مقتل حمزة بن لادن خلال العامين الماضيين في عملية عسكرية شاركت فيها امريكا.

دعم قطر للقاعدة:

وبحدث مقتل بن لادن فإن الذاكرة تعود الى دعم قطر للقاعدة خلال السنوات الماضية وفقا لما كشفته وثائق صادرة عن السي اي ايه الامريكية خلال عام 2017م.

ونشرت الوثائق الامريكية ثقة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بقطر، ويقينه بموافقة قطر وقدرتها على المساهمة في تنفيذ مخططات تنظيم القاعدة.

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وفي الوثائق التي كان مكتوبه بخط يده حصلت عليها امريكا عقب مهاجمة منزله وقته في باكستان دعوته الى إنشاء ما سماه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأعرب عن ثقته في استجابة قطر لتعليماته حول تبني المشروع وتمويله والإعداد لإنشائه، بحسب تقارير متطابقة في عدد من المواقع الإخبارية.

وكشفت الوثائق تورط الدوحة في دعم قيادات متطرفة لإقامة هذه الدولة المزعومة وتبني فكرة بن لادن بإنشاء المجلس وإطلاق اسم اتحاد علماء المسلمين عليها.

كما أثبتت الوثائق ثقة بن لادن في قدرة قطر على تنفيذ مخططات القاعدة الإرهابية من خلال نشر الفكر المتطرف، بالإضافة إلى أنها تؤكد «دون أدنى شك مساهمات قطر الواسعة لبث الفتنة ودعم الإرهاب في دول الخليج العربي خاصة ودول المنطقة عامة».

ولم تكتفي القاعدة بالتواصل مع قطر والتخادم فيما بينهم بل قامت قطر بدعم القاعدة بالملايين الدولارت من خلال التوسط في اطلاق سراح مختطفين غربيين كانوا في حوزة القاعدة وصارت هذه الاختطافات بمثابة عمليات تمويل مباشرة في اليمن خلال الخمسة عشر سنة الماضية.

