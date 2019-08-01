والي شمال دارفور يبحث كيفية توسيع مظلة التأمين الصحي

بحث والي ولاية شمال دارفور اللواء الركن مالك الطيب خوجلي خلال زيارته اليوم للإدارة العامة للصندوق القومي للتأمين الصحي المركزي ولقائه المدير العام للصندوق الدكتور بشير الماحي وعدد من شركاء الصحة بالمركز وذلك ضمن برنامج زيارته الحالية إلى الخرطوم بحث معهم السبل المثلى لتوسيع مظلة التأمين الصحي وتطوير خدماته لتغطي جميع مناطق الولاية وذلك من خلال دفع جهود الصندوق للوصول إلى التغطية الشاملة لجميع سكان الولاية وتطرق اللقاء بالنقاش الموسع حول كيفية توفير أنواع الأدوية كافة عبر الإمدادات الطبية، بجانب بحث كيفية تعزيز عملية التغطية عبر صيدليات مراكز التأمين الصحي المختلفة بجميع محليات الولاية والتدخل النوعي السريع في حالات الطوارئ فضلا عن تمليك كل مواطن بطاقة تأمين صحي.

حيث أكد الجانبان أهمية الإسراع في استكمال استخراج ما تبقى من البطاقات للمواطنين.

