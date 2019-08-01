نادي برشلونة يعلن غياب لاعبه تمهيدًا لحسم مستقبله

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب مهاجمه البرازيلي مالكوم، عن تدريبات اليوم الخميس، تمهيدًا لحسم مستقبله مع النادي الكتالوني.

وأوضح برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ أن مالكوم حصل على إذن من النادي للغياب عن التدريبات، لحسم مستقبله.

ويتردد أن مالكوم في طريقه للانتقال إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وانضم مالكوم، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى برشلونة الصيف الماضي مقابل 41 مليون يورو، قادمًا من بوردو الفرنسي، بعد أن اتفق مع روما الإيطالي.

ولعب مالكوم مع برشلونة 24 مباراة، بواقع 1067 دقيقة، سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفين.