رئيس الصومال يتنازل عن الجنسية الأمريكية‎

وجاء في التغريدة أنه اعتبارًا من اليوم، فإن الرئيس الصومالي يعلن تنازله رسميًّا عن الجنسية الأمريكية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالجنسيات بين البلدين.
وقضى فرماجو وقتًا طويلًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اكتسب الجنسية، التي بدأ إجراءات التخلي عنها حين انتخابه رئيسًا للصومال 2017.
وينص الدستور المؤقت في الصومال على حرية المواطن في حمل جنسية بلد آخر.
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