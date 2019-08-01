حقيقة وفاة الفنان السوري ياسر العظمة

وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان السوري ياسر العظمة عبر ”فيسبوك“، أن ما تم تداوله مُجرّد إشاعات لا أساس لها من الصحة، كما حرصت على طمأنة الجمهور العربي والتأكيد أنه بخير.
وكتبت الصفحة في منشورها: ”إشاعة ومجرد ترهات، الأستاذ ياسر بخير وسلامة والحمد لله، كل التحية“.
وياسر العظمة مؤلفٌ وممثلٌ كوميديٌ سوري برزَ من خلال أعمالهِ في مجالي المسرح والتلفزيون، وأشهرُ أعماله سلسلته الشهيرة ”مرايا“ والتي تُعدّ حجر أساس في الدراما السورية، وقد استمرت قرابة الخمسة والثلاثين عامًا.
يُذكر أن الفنان ياسر العظمة يغيب عن الشاشةِ منذ قرابة سبعة أعوام، إذ كان آخر أعماله مسلسل ”مرايا“ وتم عرضه في 2013 ومن إخراج عامر فهد، إلا أنه يُحضّر هذه الفترة لجزء جديد لعرضه في 2020.
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