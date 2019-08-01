وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها دعوة لبنان للمشاركة في المحادثات المتعددة الأطراف الدولية، الخاصة بالأزمة السورية وتفريعاتها السياسية والأمنية والإنسانية.
وقد جاء إشراك لبنان في هذه الدورة من الاجتماعات بمبادرة روسية وفي نطاق استقصاء المعالجات المالية والإنسانية لقضية اللاجئين السوريين في لبنان.
وقد كلف لبنان السفير غدي خوري، مدير العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية اللبنانية، بتمثيله في هذه المحادثات.
ونقلت صحيفة ”أستانا تايمز“ الكازاخية أن الأطراف الأساسية في اجتماعات ”أستانا 13“ هي سوريا (وفد النظام ووفد المعارضة) وروسيا وتركيا وإيران، بالإضافة لوفد من الأمم المتحدة، فيما تأتي المشاركة اللبنانية والعراقية والأردنية بصفة مراقبين، إلى جانب وفود الصليب الأحمر الدولي ولجنة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين.
وبموجب بيان الخارجية الكازاخية، فإن الموضوعين الرئيسيين على جدول أعمال اجتماع اليوم، هما الوضع المأزوم في إدلب وشرق الفرات، وكذلك تشكيل لجنة دستورية يراد لها إطلاق العملية السلمية في الانتقال بالأزمة السورية إلى الحل السلمي.
كانت هذه تفاصيل خبر بمبادرة روسية.. لبنان يشارك لأول مرة في محادثات ”أستانا 13“ حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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