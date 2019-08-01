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مقتل شرطيين بتفجير في كابل

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قتل شرطيان أفغانيان وأصيب 3 آخرون بجروح بتفجير عبوة ناسفة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس.

وقال متحدث الخارجية الأفغانية نصرت رحيمي في تصريح لـوكالة "شينخوا" الصينية: "إن عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت خارج نقطة تفتيش للشرطة في محلة بانجساد، انفجرت في حوالي الساعة 4:30 من فجر اليوم، موقعة هذا العدد من الضحايا".

وتم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى للشرطة، وبدأت الجهات المعنية تحقيقها في التفجير، وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.

وتظل العاصمة الأفغانية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة عرضة للتفجيرات الإرهابية، حيث لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 50 آخرون يوم الأحد الماضي بهجوم إرهابي استهدف مكتب زعيم سياسي في منطقة مزدحمة في الشطر الشمالي من كابل.

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