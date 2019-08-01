وقال متحدث الخارجية الأفغانية نصرت رحيمي في تصريح لـوكالة "شينخوا" الصينية: "إن عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعت خارج نقطة تفتيش للشرطة في محلة بانجساد، انفجرت في حوالي الساعة 4:30 من فجر اليوم، موقعة هذا العدد من الضحايا".
وتم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى للشرطة، وبدأت الجهات المعنية تحقيقها في التفجير، وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.
وتظل العاصمة الأفغانية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة عرضة للتفجيرات الإرهابية، حيث لقي 20 شخصا حتفهم وأصيب 50 آخرون يوم الأحد الماضي بهجوم إرهابي استهدف مكتب زعيم سياسي في منطقة مزدحمة في الشطر الشمالي من كابل.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطيين بتفجير في كابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.