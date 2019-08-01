اعتقال "الذراع اليمنى" لصهر بن لادن في الفلبين

وأكد رئيس مكتب الهجرة الفلبيني خايمي مورينتي أن محمود عفيف عبد الجليل (51 عاما) اعتقل في الرابع من يوليو الماضي في مدينة زامبوانغا، وبحوزته وثائق مزيفة.
وقال مورينتي إن السلطات تابعت عبد الجليل على مدى أشهر بعد أن تم رصده مع زميل جزائري له في نقطة تفتيش بالمدينة المذكورة في أغسطس الماضي، واعترف للمحققين بأنه عاد إلى البلاد عام 2007.
وذكر مورينتي أن عبد الجليل الذي تم وصفه بـ"مسؤول مالي سابق" على صلة بعائلة بن لادن، ولا يزال رهن الاعتقال منذ توقيفه، مشيرا إلى أن السلطات الفلبينية تعتزم ترحيله بتهمة دخوله الفلبين بشكل غير مشروع، إذ ليس هناك أي سجلات عن زياراته إلى الفلبين منذ طرده منها عام 2003، عقب احتجازه وإعلانه شخصية أجنبية غير مرغوب فيها.
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