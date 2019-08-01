الامارات تدفع ثمن اصطفافها ضد ايران .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان شرعت ادارة الرئيس ترامب فى تشديد الضغط على إيران ومضاعفة العقوبات الاقتصادية لتدخل حيزا جديدا ومجالات لم تطرقها من قبل ، منذ ذلك الوقت ودولة الإمارات العربية المتحدة تتخوف من انعكاس ذلك سلبا على اقتصادها وبالذات سوق دبى كأهم مركز تجارى في المنطقة واحد المراكز الهامة فى التجارة على مستوى العالم .

التخوف الاماراتى جاء لاسباب موضوعية وظاهرة اذ ان دبى باعتبارها مركزا تقليديا للتجارة المرتبطة بايران سيتم اضعافه حتما بهذه العقوبات ، ويزداد وضع دبى سوءا كلما شددت ادارة الرئيس ترامب من ضغوطها على ايران وملاحقتها المتعاملين معها .

وفى اطار مراقبة الغربيين للاوضاع وتحليلهم للساحة فان صحيفة “فايننشال تايمز” قد نشرت تقريرا أعده أندرو إنغلاند وسايمون كير، يقولان فيه إن العقوبات الأمريكية على إيران أثرت على التجارة بينها وبين الإمارات العربية المتحدة.

التقرير يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعلم بتقلص التجارة مع إيران إلى النصف هذا العام، حيث يواجه مركز التجارة والمال في الشرق الأوسط تداعيات العقوبات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.

والمعروف إن دبي ظلت تقليديا مركز التجارة الإيرانية التي تعمل في الخارج، ووصل حجم التجارة الإماراتية مع ايران إلى 70 مليار درهم إماراتي (19 مليار دولار أمريكي)، بحسب الافادة الرسمية الإماراتية ، إلا أن القلق حول التوتر المتزايد في المنطقة، ومخاوف الشركات من اختراق العقوبات الأمريكية، جميعها ساهمت في التراجع الحاد في التجارة المتبادلة بين البلدين.

صحف غربية رأت أن التداعيات الاقتصادية على الإمارات تؤكد كيف أثرت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران سلبيا على الشرق الأوسط، وحتى على الدول التي دعمت موقفا متشددا من الجمهورية الإسلامية، مشيرة إلى أن أبو ظبي، وهي (أثرى الإمارات السبع) ، كانت من أكبر الداعمين المتحمسين للرئيس دونالد ترامب الذي راكم الضغط على طهران ودور الامارات هنا كالمتآمر على نفسه وهو فعل غير الاسوياء.

رجل الامارات القوى ولى عهد ابوظبى والحاكم الفعلى للدولة محمد بن زايد لايخفى تأييده التام بل مساندته للعقوبات الامريكية ودعوته لمزيد من التضييق علي ايران اذ طالما تبنى مواقف ترامب العدائية تجاه إيران ، وكانت الإمارات واحدة من الدول التي رحبت بخروج إدارة ترامب من الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 وقال ولي عهد ابو ظبى يومها منتشيا إن الاتفاق النووى جرأ إيران ، وهي ذات العبارة التي استخدمها اصدقاؤه الصهاينة اذ يلتقون معا في عدائهم لايران والكيد لها والتحريض عليها والحشد ضدها .

تقارير اعلامية افادت ان حكام الامارات الستة – بخلاف ابو ظبى – قلقون من المخاطر التي قد تضع بلادهم في خط المواجهة المباشرة في حال اندلعت الحرب باعتبارهم احد اهم ميادينها.

الامارات التي وقفت مساندة لترامب ونتنياهو واصطفت معهما ضد ايران تدفع اليوم نتيحة تآمرها علي جيرانها وعلى رأسهم ايران ، والمعروف انها دولة تقوم اساسا علي العمل المالي والتجاري فهل يعى حاكم الامارات الدرس ويرعوى ام يواصل فى عناده ويسهم فى تدمير بلده واضعافها اقتصاديا وتجاريا .